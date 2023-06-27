Icon

عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج Icon لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات Icon مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات Icon 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات Icon بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة Icon “لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات Icon الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بلغ عدد طلعات أفراد الكشافة 676 طلعة

إرشاد 8703 حجاج تائهين في يوم التروية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
إرشاد 8703 حجاج تائهين في يوم التروية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قدم المشاركون من الكشافة من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية ” يوم التروية” أمس ، خدماتهم لـ 8703 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 1510 حجاج إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 7193 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 676 طلعة.

عملية الإرشاد

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم الثامن أكثر من 1400 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

قد يهمّك أيضاً
نجم الهلال يقترب من الرحيل إلى الدوري البرازيلي

نجم الهلال يقترب من الرحيل إلى الدوري البرازيلي

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ويتبع الكشافة آلية متقدمة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم يتم التعرف على مخيمه بعد ادخال بيانته في الحاسب وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية.

أكثر من مليون خريطة

وأشار المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد إلى أن جمعية الكشافة أصدرت أكثر من مليون خريطة، وقامت بتوزيعها على الحجاج لإرشادهم، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى، ساعدت الحجاج التعرف على مخيماتهم مما أدى إلى انخفاض عدد التائهين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون مع الرياض
السعودية اليوم

فرنسا تشيد بمشروع العلا كنموذج رائد للتعاون...

السعودية اليوم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023
السعودية اليوم

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة...

السعودية اليوم
وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م
أخبار رئيسية

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل...

أخبار رئيسية
حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان حقق أمنيتي الوحيدة
السعودية اليوم

حاج أردني على كرسي متحرك: الملك سلمان...

السعودية اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص...

أخبار أمنية
قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي
السعودية اليوم

قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في...

السعودية اليوم