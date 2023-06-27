إرشاد 8703 حجاج تائهين في يوم التروية

قدم المشاركون من الكشافة من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية ” يوم التروية” أمس ، خدماتهم لـ 8703 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 1510 حجاج إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 7193 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 676 طلعة.

عملية الإرشاد

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم الثامن أكثر من 1400 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

ويتبع الكشافة آلية متقدمة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم يتم التعرف على مخيمه بعد ادخال بيانته في الحاسب وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيراً من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية.

أكثر من مليون خريطة

وأشار المشرف العام على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد إلى أن جمعية الكشافة أصدرت أكثر من مليون خريطة، وقامت بتوزيعها على الحجاج لإرشادهم، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر منى، ساعدت الحجاج التعرف على مخيماتهم مما أدى إلى انخفاض عدد التائهين.