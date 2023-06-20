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شملت تغييرًا في مسارات 4- 5- 6

إطلاق الخطة التشغيلية لحافلات مكة لموسم حج 1444هـ

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
إطلاق الخطة التشغيلية لحافلات مكة لموسم حج 1444هـ
المواطن - واس

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أعلن المركز الموحد للنقل -التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- خطته التشغيلية لمسارات حافلات مكة خلال فترة الحج والتي بدأت تدريجيًا ابتداء من 20 ذي القعدة الموافق (9يونيو 2023). وذلك تماشيًا مع خطة النقل الموضوعة من قبل الجهات المعنية لموسم حج هذا العام. وقد اشتملت الخطة على تغيير في مسارات الحافلات التي تتوافق مع حركة الحج الترددية بين المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية.

حافلات مكة

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مسارات حافلات مكة

ونشر المركز عبر حساب “حافلات مكة” على “تويتر” خطته التشغيلية لموسم حج هذا العام، التي شملت تغييرًا في مسارات (6, 5, 4) بالإضافة إلى تخفيض مسار 9A للوصول للمنطقة المركزية، مؤكدا أن الخطة التشغيلية قد وُضِعت حرصًا على انسيابية الحركة في مكة المكرمة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، ومساهمةً في دعم نجاح الخطط التشغيلية للجهات العاملة في موسم الحج.

وأضاف أن الخطة حرصت على تخصيص مسار خاص للحجاج للوصول إلى المنطقة المركزية، وزيادة أعداد الحافلات في كل المسارات الـ 12 لمواجهة الضغط الناتج عن حركة ضيوف الرحمن وتنقلاتهم.

الخطة التشغيلية

وأوضح المركز أن تفاصيل الخطة شملت تغييرات أحدثت على المسارات المذكورة, منها، أن يبدأ المسار 4 تحركه من مواقف كدي والاتجاه إلى العزيزية والمرور عبر طريق المسجد الحرام ثم المعابدة ويستمر إلى مشروع ذاخر ثم الخروج منه إلى محطة المروة، وينطلق مسار 5 من العوالي باتجاه النسيم وصولاً إلى نهاية المسار في “كدي” وسوف يتوقف المسار عن المرور بمحطة أجياد في الفترة من بين 15 ذو القعدة حتى 30 ذو الحجة، وستكون رحلة المسار 6 من طريق الأمير سلطان باتجاه طريق أم القرى وشارع عبد الله عريف وصولاً إلى نقطة توقفه بجوار محطة قطار الحرمين. وقد شمل التغيير كذلك المسار 9A والذي سيخدم سكان حي الشرائع فقط وسيتوقف عن الوصول إلى طريق الأمير سلطان خلال موسم الحج.

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