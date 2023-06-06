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دمرت روسيا 8 دبابات ليوبارد في دونيتسك

إعلان حالة التأهب الجوي في سماء كييف

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
إعلان حالة التأهب الجوي في سماء كييف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في سماء العاصمة كييف، فيما دوت صفارات الإنذار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

صد هجمات روسية

وأعلن نظام الدفاع الجوي الأوكراني نجاحه في صد هجمات روسية عدة في سماء كييف.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت خلاله وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك.

وأردفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 8 دبابات ليوبارد في منطقة دونيتسك.

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