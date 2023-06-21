Icon

توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024 Icon برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة Icon إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور Icon بروزوفيتش يُثير الجدل برسالة غامضة Icon إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة Icon 16 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص Icon أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد Icon إحباط تهريب 330 كجم من القات بجازان Icon معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية Icon وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حققت 64.9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات

إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور
المواطن - سعد البحيري

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة التعليم في مكة عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور حيث يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول عبر حساباتهم في موقع نور والاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتمادها.

نتائج حركة النقل الداخلي

وكان مدير تعليم مكة وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي؛ قد اعتمد صباح اليوم نتائج حركة النقل الداخلي والتي حققت 64,9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدمًا ومتقدمة.

قد يهمّك أيضاً
وصول أول رحلة من القاهرة إلى القيصومة مباشرة عبر مطارات الدمام

وصول أول رحلة من القاهرة إلى القيصومة مباشرة عبر مطارات الدمام

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي

إحصائيات وأرقام

بحسب بيان الإدارة فقد تقدم للحركة من المعلمين 3293 ومن المعلمات 3474 في حين شملت نتائج الحركة نقل 2134 معلمًا بنسبة 64.8% فيما تم نقل 2260 معلمة بنسبة تجاوزت 65%.

وأتاحت الإدارة إمكانية الاعتراض على نتائج الحركة عبر نظام نور خلال الفترة من 4-6 ذي الحجة الجاري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم