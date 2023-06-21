إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور

أعلنت إدارة التعليم في مكة عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور حيث يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول عبر حساباتهم في موقع نور والاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتمادها.

نتائج حركة النقل الداخلي

وكان مدير تعليم مكة وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي؛ قد اعتمد صباح اليوم نتائج حركة النقل الداخلي والتي حققت 64,9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدمًا ومتقدمة.

إحصائيات وأرقام

بحسب بيان الإدارة فقد تقدم للحركة من المعلمين 3293 ومن المعلمات 3474 في حين شملت نتائج الحركة نقل 2134 معلمًا بنسبة 64.8% فيما تم نقل 2260 معلمة بنسبة تجاوزت 65%.

وأتاحت الإدارة إمكانية الاعتراض على نتائج الحركة عبر نظام نور خلال الفترة من 4-6 ذي الحجة الجاري.