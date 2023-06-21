توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024 برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور بروزوفيتش يُثير الجدل برسالة غامضة إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة 16 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد إحباط تهريب 330 كجم من القات بجازان معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس
أعلنت إدارة التعليم في مكة عن نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور حيث يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول عبر حساباتهم في موقع نور والاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتمادها.
وكان مدير تعليم مكة وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي؛ قد اعتمد صباح اليوم نتائج حركة النقل الداخلي والتي حققت 64,9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدمًا ومتقدمة.
بحسب بيان الإدارة فقد تقدم للحركة من المعلمين 3293 ومن المعلمات 3474 في حين شملت نتائج الحركة نقل 2134 معلمًا بنسبة 64.8% فيما تم نقل 2260 معلمة بنسبة تجاوزت 65%.
وأتاحت الإدارة إمكانية الاعتراض على نتائج الحركة عبر نظام نور خلال الفترة من 4-6 ذي الحجة الجاري.