إغلاق سوق مجمع الشرق بجدة لانتهاء مهلة التصحيح

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، إغلاق سوق مجمع الشرق رقم 2 – 3 في نطاق بلدية العزيزية الفرعية، وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح.

وأوضحت أمانة جدة في بيان صادر عنها، أن الإغلاق جاء لوجود عدد من المخالفات البلدية، وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.