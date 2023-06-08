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وجود مخالفات وعدم الأمن

إغلاق سوق مجمع الشرق بجدة لانتهاء مهلة التصحيح

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
إغلاق سوق مجمع الشرق بجدة لانتهاء مهلة التصحيح
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، إغلاق سوق مجمع الشرق رقم 2 – 3 في نطاق بلدية العزيزية الفرعية، وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح.

وأوضحت أمانة جدة في بيان صادر عنها، أن الإغلاق جاء لوجود عدد من المخالفات البلدية، وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

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