إغلاق سوق مجمع الشرق بجدة لانتهاء مهلة التصحيح

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أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، إغلاق سوق مجمع الشرق رقم 2 – 3 في نطاق بلدية العزيزية الفرعية، وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح.
وأوضحت أمانة جدة في بيان صادر عنها، أن الإغلاق جاء لوجود عدد من المخالفات البلدية، وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.