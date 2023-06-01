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بسبب الأمطار الغزيرة وجريان السيول

إغلاق طريق “الليث- غميقة” احترازياً بالاتجاهين بسبب السيول

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
إغلاق طريق “الليث- غميقة” احترازياً بالاتجاهين بسبب السيول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، عن إغلاق مؤقت لطريق “الليث – غميقة”، احترازيًا بالاتجاهين.

جريان السيول المنقولة

وأوضحت الإمارة، في تغريدة على “تويتر”، أن سبب الإغلاق المؤقت يعود لوجود سيول منقولة.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة طقس الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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