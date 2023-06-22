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تكليف عدد من المراقبين للإشراف على الأسواق المسالخ

إقبال كبير على أسواق المواشي بجدة مع قرب عيد الأضحى

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
إقبال كبير على أسواق المواشي بجدة مع قرب عيد الأضحى
المواطن - واس

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تشهد أسواق الأنعام والمواشي بمحافظة جدة حركة شرائية متزايدة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة وتنظيم عدد من الجهات الصحية والرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.

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شراء الأضاحي

وبدأت إدارة السوق منذ بداية شهر ذي الحجة استعدادا لـ عيد الأضحى، في استقبال مرتادي السوق من المواطنين والمقيمين لاختيار أضاحيهم، مع وفرة لجميع أنواع الأضاحي من الضأن بمختلف أنواعه وأكثرها طلباً الحري والنعيمي والسواكن والنجدي، إلى جانب الأضاحي الأخرى كالأبقار والأبل والأغنام.

فحص الذبائح

ويواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته لموسم الحج 1444هـ، عبر تكليف عدد من المراقبين والمشرفين للإشراف على الأسواق المسالخ وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قبل مراقبي المكاتب، للتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، ومن خلال تهيئة مسلخ شرق جدة، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة، كمسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

فيما أتاحت أمانة جدة خدمة إصدار تصريح الذبح للتسهيل على المواطنين والمقيمين ولمواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، وتقليل الازدحام المتوقع على المسالخ النظامية وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، والتي تراعي الجوانب التنظيمية والصحية لهذا النشاط.

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