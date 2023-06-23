Icon

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان Icon رياح البوارح ترفع أعداد مراجعي المستشفيات Icon إقبال كبير على شراء الأضاحي ببريدة مع قرب عيد الأضحى Icon جريميو يوضح حقيقة اعتزال سواريز Icon تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني Icon الاتفاق يُنافس النصر على صفقة ساديو ماني Icon المسجد النبوي يتهيأ لاستقبال المصلين في آخر جمعة قبل مغادرة الحجاج Icon الليرة التركية تتجه لأسوأ هبوط بعد رفع سعر الفائدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق هنري Icon مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استعدادات وتجهيزات بالمسالخ لاستقبال الذبائح

إقبال كبير على شراء الأضاحي ببريدة مع قرب عيد الأضحى

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
إقبال كبير على شراء الأضاحي ببريدة مع قرب عيد الأضحى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد مدينة الأنعام ببريدة حركة شرائية متزايدة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة وتنظيم العديد من الجهات الصحية والرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.

قد يهمّك أيضاً
المياه الوطنية تنفذ 3 مشاريع جديدة بالدمام والجبيل وحفر الباطن

المياه الوطنية تنفذ 3 مشاريع جديدة بالدمام والجبيل وحفر الباطن

برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي

برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي

خطة للأسواق

حيث بدأت إدارة السوق استقبال مرتادي السوق من المواطنين والمقيمين لاختيار أضاحيهم، مع قرب عيد الأضحى، في ظل وفرة جميع أنواع الأضاحي من النجدي والنعيمي والسواكن والحري والنعيمي والسواكن والنجدي، بمختلف أنواعها إلى جانب الأضاحي الأخرى كالأبقار والأبل.

كما أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم خطة عمل تشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

تصريح ذبح الأضاحي

استعدادات مراكز القصيم

وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أن الفرع هيأ 27 مسلخًا منها، ثابتة ومتنقلة؛ لاستقبال الأضاحي و35 سوقًا للماشية موزعة على مدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، بمشاركة 200 موظف وفني منهم 60 طبيبًا بيطريًا، وما يقارب 500 جزار وعمالة.

وحدات بيطرية

يذكر أن الوحدات البيطرية مستعدة لاستقبال الحالات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع توفير العيادات البيطرية المتنقلة لمتابعة الكشف عن الأضاحي، ومواصلة قيام الفرق الرقابية المختصة بجولات مستمرة في مختلف الأسواق وتكثيف الرقابة على أسواق الماشية، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي عن كيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم