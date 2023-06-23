إقبال كبير على شراء الأضاحي ببريدة مع قرب عيد الأضحى

تشهد مدينة الأنعام ببريدة حركة شرائية متزايدة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة وتنظيم العديد من الجهات الصحية والرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية.

خطة للأسواق

حيث بدأت إدارة السوق استقبال مرتادي السوق من المواطنين والمقيمين لاختيار أضاحيهم، مع قرب عيد الأضحى، في ظل وفرة جميع أنواع الأضاحي من النجدي والنعيمي والسواكن والحري والنعيمي والسواكن والنجدي، بمختلف أنواعها إلى جانب الأضاحي الأخرى كالأبقار والأبل.

كما أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم خطة عمل تشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

استعدادات مراكز القصيم

وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أن الفرع هيأ 27 مسلخًا منها، ثابتة ومتنقلة؛ لاستقبال الأضاحي و35 سوقًا للماشية موزعة على مدينة بريدة ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، بمشاركة 200 موظف وفني منهم 60 طبيبًا بيطريًا، وما يقارب 500 جزار وعمالة.

وحدات بيطرية

يذكر أن الوحدات البيطرية مستعدة لاستقبال الحالات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع توفير العيادات البيطرية المتنقلة لمتابعة الكشف عن الأضاحي، ومواصلة قيام الفرق الرقابية المختصة بجولات مستمرة في مختلف الأسواق وتكثيف الرقابة على أسواق الماشية، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي عن كيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده.