إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى نضج بهندسة البرمجيات

يأتي تحقيق سدايا كأول جهة حكومية خليجيًا وعربيًا أعلى تصنيف معتمد في هندسة البرمجيات وفق تصنيف CMMI الدولي؛ يأتي تتويجًا للرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به سدايا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ للوصول بالمملكة للريادة العالمية في التقنيات المُتقدمة والبيانات والذكاء الاصطناعي.

تحسين الإجراءات و تطوير والخدمات

كما أن سدايا ممثلة بمركز المعلومات الوطني تُعد أول جهة حكومية على المستويين الخليجي والعربي التي تحصل على أعلى مستوى من النضج في هندسة البرمجيات لتصنيف معهد CMMI الدولي كجهة حكومية.

ووفقا للمراقبين، فإن المستوى الخامس في تصنيف CMMI الدولي يُعد أعلى مستوى نضج في مجال تطوير البرمجيات بالعالم وتحقيق سدايا لهذا المستوى يأتي في إطار جهودها المتواصلة نحو تحسين الإجراءات و تطوير والخدمات البرمجيات.

أعلى مستوى من النضج في البرمجيات

كذلك فإن وصول سدايا ممثلة بمركز المعلومات الوطني لأعلى مستوى من النضج في البرمجيات سينعكس على ممارسات تطوير البرمجيات وقدرتها على المرونة في الإجراءات والعمل الإبداعي فضلًا عن العمل على التحسين المستمر والاستجابة لتطورات التقنية، وهو ما سيساهم في تقديم أفضل الخدمات البرمجية والمنتجات بجودة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

تطلعات ومُستهدفات رؤية 2030

وهذا التتويج الذي حققته سدايا يواكب تطلعات ومُستهدفات رؤية السعودية 2030 والتي تسعى إلى أن تتبوأ المملكة مكانة متميزة في المؤشرات العالمية من بين دول العالم المتقدمة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر فإن معهد هندسة البرمجيات CMMI يعتبر منظمة مستقلة غير ربحية، ويعتمد في اختباراته على معايير دقيقة ويتم متابعة تحقيقها وتطبيقها بشكل مستمر، مما أدى إلى ندرة الحصول على تصنيف المستوى الخامس فقد حصلت 8 جهات حكومية فقط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على هذا المستوى.