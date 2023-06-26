Icon

عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع Icon مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف لتلطيف الأجواء للطائفين Icon الخارجية الأمريكية: ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاغنر Icon سلمان الدوسري من 911: جهود وطنية جبارة تؤكد الجاهزية التامة لخدمة الحجاج Icon الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر Icon عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين Icon اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر Icon الصحة: لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج Icon مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة Icon 25 كبينة للتوعية و71 شاشة إلكترونية لإرشاد الحجاج بمشعر منى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
باستخدام حفار كبير

إنقاذ بقرة بطريقة مذهلة واحترافية في تركيا

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
إنقاذ بقرة بطريقة مذهلة واحترافية في تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لإنقاذ بقرة عالقة في تركيا بطريقة احترافية ومذهلة، بعدما جرفتها المياه بسرعة كبيرة.

قد يهمّك أيضاً
النائب العام يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين

النائب العام يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة...

6 دقائق لنقل المريض من الحرم المكي إلى أقرب مستشفى

6 دقائق لنقل المريض من الحرم المكي إلى أقرب مستشفى

إنقاذ بقرة في تركيا

وأظهر الفيديو، طريقة مذهلة لإنقاذ بقرة جرفها تيار مائي وانتشالها من المياه في منطقة إغدير في تركيا، ما أثار تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث جرف تيار مائي البقرة في قناة مائية، فيما هرع عامل إلى إنقاذها وذلك باستخدام حفار جرافة كبير.

وأثنى العديد من رواد مواقع التواصل على كفاءة العامل ومهنيته في التعامل مع الموقف، مشيدين بأدائه.

وبحسب الفيديو انتظر سائق الجرافة الوقت المناسب، وبمجرد وجودها أمامه انتشلها بقوة وبسرعة كبيرة ورفعها إلى أعلى حيث وضعها بالطريق العام في مكان آمن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار