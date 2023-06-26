إنقاذ بقرة بطريقة مذهلة واحترافية في تركيا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لإنقاذ بقرة عالقة في تركيا بطريقة احترافية ومذهلة، بعدما جرفتها المياه بسرعة كبيرة.

إنقاذ بقرة في تركيا

وأظهر الفيديو، طريقة مذهلة لإنقاذ بقرة جرفها تيار مائي وانتشالها من المياه في منطقة إغدير في تركيا، ما أثار تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث جرف تيار مائي البقرة في قناة مائية، فيما هرع عامل إلى إنقاذها وذلك باستخدام حفار جرافة كبير.

وأثنى العديد من رواد مواقع التواصل على كفاءة العامل ومهنيته في التعامل مع الموقف، مشيدين بأدائه.

وبحسب الفيديو انتظر سائق الجرافة الوقت المناسب، وبمجرد وجودها أمامه انتشلها بقوة وبسرعة كبيرة ورفعها إلى أعلى حيث وضعها بالطريق العام في مكان آمن.