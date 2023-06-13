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تم وضعه بالعناية المركزة

إنقاذ حاج عراقي ثمانيني من جلطة حادة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
إنقاذ حاج عراقي ثمانيني من جلطة حادة
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة حاج عراقي في العقد الثامن من العمر عقب تعرضه لجلطة قلبية حادة خلال تواجده بمقر سكنه.

إنقاذ حياة

وقال المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي لقناة “العربية” إن المدينة الطبية استقبلت المريض من خلال خدمة الخط الساخن محالًا من مستشفى النور التخصصي حيث كان لعملية التواصل وسرعة التنسيق الدور الأبرز في إنقاذ حياته.

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وأضاف المسعودي أنه تم استقبال الحاج من الطوارئ ليتم إدخاله مباشرة إلى غرفة القسطرة وتم إجراء قسطرة تشخيصية تبين من خلالها وجود أحد الشرايين التاجية مقفل بنسبة 95% ليتم بعد ذلك إجراء قسطرة علاجية وتم فتح الشريان وتركيب دعامات للشرايين التاجية للقلب وتكللت بالنجاح.

استقرار الحالة

ولفت إلى أنه نظرًا للحالة الصحية الحرجة للحاج تم وضعه بالعناية المركزة لمدة يومين حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء وأصبح جاهزًا للعودة لإكمال مناسك حجه وهو بصحة وعافية.

من جهته، عبر الحاج العراقي عن عظيم شكره وامتنانه للكوادر الطبية وأشاد بالإمكانيات العالية وسرعة التعامل مع حالته، مبينًا أنها المرة الأولى التي يؤدي فيها مناسك الحج وكان يخشى من التكاليف المادية للعلاج، وأنه لا يتمكن من أداء نسكه نظير ما تعرض له، وعند علمه بمجانية العلاج والخدمات الصحية لضيوف الرحمن رفع أكفه بالدعاء للمملكة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين بدوام الأمن والأمان والاستقرار.

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