إيطاليا تحقق في اختطاف سفينة شحن تركية

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بدأت السلطات الإيطالية تحقيقًا فيما قالت إنه اختطاف لسفينة شحن تركية، بعد أن اكتشف الطاقم مجموعة من الأشخاص المجهولين على متنها وكان بعضهم مسلحًا.
واستخدمت القوات الخاصة الإيطالية، طائرات هليكوبتر للوصول إلى السفينة والسيطرة عليها، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الإيطالية.
وأضافت أن السفينة كانت تبحر من تركيا إلى فرنسا وأن طاقمها تعرض لتهديدات قبالة السواحل الإيطالية، ممن وصفتهم بقراصنة قالت إنهم كانوا على متنها.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم أخذ السفينة إلى نابولي ورست خارج الميناء مباشرة، حيث كان هناك وجود مكثف للشرطة.
وكانت غالاتا سيويز، وهي سفينة شحن مصممة لنقل المركبات، تبحر رافعة العلم التركي وعلى متنها طاقم مكون من 22 شخصًا، بحسب تقارير.
وانطلقت السفينة من توبكولار في تركيا يوم 7 يونيو/حزيران في طريقها إلى سيت في جنوب فرنسا.
وقال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، في تصريحات صحفية، إن مشاة البحرية نزلوا على متن السفينة من طائرات هليكوبتر، بعد أن استخدم عدد من المسافرين خلسة سكاكين لتهديد الطاقم.
وأضاف في برنامج تلفزيوني “السفينة كبيرة جدًا وليس من الصعب الاختباء داخلها”.
وقال الوزير: “عندما سمعوا المروحية، ركض بعض المسافرين خلسة، ثم حاولوا على الأرجح الهروب عن طريق البحر في الظلام”.
وأشار إلى أن السفينة محاصرة. وأضاف: “سنرى في الساعات القليلة المقبلة، من هم القراصنة وماذا أرادوا القيام به”.
وحسب الوزير، فإن مشاة البحرية الإيطالية اضطروا للسيطرة على السفينة وفعلوا ذلك في وقت قصير جدًا، مضيفًا أن الطاقم بخير.
وقال إن اثنين أو ثلاثة من القراصنة كانوا يحملون أسلحة، مما جعل طاقم السفينة يحتجز نفسه في غرفة المحركات.
ونُقلت السفينة إلى ميناء نابولي بجنوب إيطاليا. وتم إنزال خمسة عشر شخصًا يبدو أنهم مهاجرون، فيما قالت تقارير إنهم من أفغانستان وسوريا والعراق.
وكان القبطان قد ذكر في وقت سابق أن أشخاصًا مسلحين بالسكاكين كانوا على متن السفينة. ووصف كروسيتو، المتسللين بـ “المهاجرين غير الشرعيين”، مشيرًا إليهم بـ “الخاطفين”.