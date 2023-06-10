إيطاليا تحقق في اختطاف سفينة شحن تركية

بدأت السلطات الإيطالية تحقيقًا فيما قالت إنه اختطاف لسفينة شحن تركية، بعد أن اكتشف الطاقم مجموعة من الأشخاص المجهولين على متنها وكان بعضهم مسلحًا.

وأضافت أن السفينة كانت تبحر من تركيا إلى فرنسا وأن طاقمها تعرض لتهديدات قبالة السواحل الإيطالية، ممن وصفتهم بقراصنة قالت إنهم كانوا على متنها.

واستخدمت القوات الخاصة الإيطالية، طائرات هليكوبتر للوصول إلى السفينة والسيطرة عليها، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الإيطالية.

خط سير السفينة

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم أخذ السفينة إلى نابولي ورست خارج الميناء مباشرة، حيث كان هناك وجود مكثف للشرطة.

وكانت غالاتا سيويز، وهي سفينة شحن مصممة لنقل المركبات، تبحر رافعة العلم التركي وعلى متنها طاقم مكون من 22 شخصًا، بحسب تقارير.

وانطلقت السفينة من توبكولار في تركيا يوم 7 يونيو/حزيران في طريقها إلى سيت في جنوب فرنسا.