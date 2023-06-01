إيطاليا تشيد بالجهود السعودية كوسيط للسلام في المنطقة

أثنت الحكومة الإيطالية، على الجهود السعودية الأخيرة كوسيط بمحادثات السلام في منطقة الشرق الأوسط، بخاصة فيما يخض تهدئة الأوضاع باليمن.

قرار رفع الحظر

وأعلن بيان الحكومة الإيطالية، رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في 31 مايو 2023، بعدما فُرض في 2019.

وبحسب بيان الحكومة الإيطالية الذي نشرته صحيفة “thecradle”، فإن الحظر لم يعد ضروريًا بعد استقرار الأوضاع في المنطقة بخاصة اليمن.

السعودية وسيط للسلام

كما أشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية كوسيط للسلام، في إشارة إلى محادثات السلام الأخيرة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين والتي تمخضت عن إطلاق سراح 104 أسرى من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من السعودية.

ووفقًا لروما، فإن قرار رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية، يتماشى مع رفعها لحظر آخر على الإمارات الشهر الماضي.

استقرار المنطقة

وشاركت السعودية مؤخرًا في مفاوضات سلام بوساطة عمانية مع اليمن، مما نتج عنه فتح الميناء والمطار الرئيسيين في البلاد، وكذلك دفع رواتب موظفي الحكومة، كما أسفرت المفاوضات عن تبادل مئات الأسرى من الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في خضم جهود تبذلها السعودية في المنطقة من أجل استعادة الاستقرار والأمن في عدد من الساحات سواء في اليمن أو سوريا، بخاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الشهر الماضي برعاية الصين.

تطور العلاقات بين إيطاليا والسعودية

وتأتي خطوة رفع الحظر في ظل تطور العلاقات بين إيطاليا وعدد من دول الشرق الأوسط من بينها الإمارات والسعودية، في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي زارت أبو ظبي والتقت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ وذلك بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية في عدد من المجالات، من بينها الدفاع والطاقة، ومن ثم رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الإيطالية للإمارات.

وتبادلت السعودية وإيطاليا أيضًا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مؤخرًا، حيث أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مباحثات عبر الاتصال الهاتفي خلال الشهور الماضية، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وجرى خلال الاتصالات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وميلوني، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وإيطاليا، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

حجم صادرات الأسلحة الإيطالية للسعودية

ووفق أرقام إيطالية تعود إلى 2019، جاءت السعودية والإمارات في المرتبين العاشرة والحادية عشرة على التوالي في قائمة أكبر أسواق السلاح الإيطالي.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى السعودية 105.4 مليون يورو، فيما بلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى الإمارات نحو 90 مليون يورو، قبل قرار وقف تصدير الأسلحة الإيطالية.