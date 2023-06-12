إيطاليا تودع رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني

توفي الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن 86 عاماً، بحسب ما أكّد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس.

إصابته بالسرطان

وكان الملياردير قطب الإعلام قد نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة بإصابته بمرض سرطان الدم.

وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية، وخضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

الحياة السياسية

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وكانت أحد أبرز أقواله: سأجعل العالم يعرف إيطاليا على أنها بلد المافيا والبيتزا ونادي ميلان.