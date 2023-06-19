ارتفاع أرباح “سايكو” إلى 8.1 مليون ريال اتفاقية لتوطين صناعة طائرات مروحية مدنية وعسكرية في السعودية تفاصيل إدراج “شركة المرابحة المرنة للتمويل” في السوق السعودية 16 مزادًا لبيع 224 عقارًا بـ 9 مناطق إطلاق برنامج لتعزيز التواصل مع قاصدي المسجد النبوي كيمانول تستحوذ على 84% من حصص كيماويات الدار انخفاض أرباح “جي آي جي” إلى 56.7 مليون ريال هلال ذي الحجة يزين سماء السعودية مساء اليوم أمطار غزيرة على مكة المكرمة وعسير للمساء أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أعلن الرئيس التنفيذي لشركات سكوبا الدفاعية فواز العقيل عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية المدنية والعسكرية في السعودية باستثمار يتجاوز 25 ملياراً.
وأضاف العقيل، لقناة “الإخبارية”، أن الاتفاقية ستعقد بين شركة سكوبا الدفاعية، وشركة إيرباص، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأشار فواز العقيل إلى أن الاتفاقية تُعد الأكبر من نوعها، والأولى بتاريخ الشرق الأوسط.
وتابع العقيل أن المشروع يوفر أكثر من 8500 وظيفة، وباستثمارات تتجاوز 25 مليار ريال خلال 20 عاماً.
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركات سكوبا الدفاعية فواز العقيل لـ #الإخبارية: توقيع اتفاقية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية المدنية والعسكرية في المملكة باستثمار يتجاوز 25 مليارا#المنتدى_السعودي_الفرنسي#النشرة_الأولى pic.twitter.com/UrUBfM6Re6
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 19, 2023