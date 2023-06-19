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المشروع يوفر أكثر من 8500 وظيفة

اتفاقية لتوطين صناعة طائرات مروحية مدنية وعسكرية في السعودية

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
اتفاقية لتوطين صناعة طائرات مروحية مدنية وعسكرية في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركات سكوبا الدفاعية فواز العقيل عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية المدنية والعسكرية في السعودية باستثمار يتجاوز 25 ملياراً.

توطين صناعة الطائرات

وأضاف العقيل، لقناة “الإخبارية”، أن الاتفاقية ستعقد بين شركة سكوبا الدفاعية، وشركة إيرباص، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

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توفير 8500 وظيفة

وأشار فواز العقيل إلى أن الاتفاقية تُعد الأكبر من نوعها، والأولى بتاريخ الشرق الأوسط.

وتابع العقيل أن المشروع يوفر أكثر من 8500 وظيفة، وباستثمارات تتجاوز 25 مليار ريال خلال 20 عاماً.

 

 

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