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اجتماع مرتقب بين رئيس النصر وحكيم زياش في لندن

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
اجتماع مرتقب بين رئيس النصر وحكيم زياش في لندن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع نجم تشيلسي، المغربي الدوري حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رئيس النصر يجتمع بزياش

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، اليوم السبت، إلى أن حكيم زياش أحدث اللاعبين المحترفين بالدوريات الأوروبية المرشحين للانضمام إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادي النصر.

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حكيم زياش
زياش – المصدر football

وأوضحت أن زياش تلقى عرضًا مبدئيًا من نادي النصر الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشددًا على أن رئيس مجلس الإدارة سيسافر إلى لندن، للاجتماع مع اللاعب المغربي؛ وإقناعه بقبول العرض.

ولن تكون مهمة النصر سهلة في التعاقد مع حكيم زياش، خاصة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بضمه، وكان قريبًا من حسم الصفقة في يناير الماضي، إلا أن تأخر الإجراءات الإدارية عطل إتمامها.

حكيم زياش
زياش – المصدر moroccoworldnews

حكيم زياش يُعاني في تشيلسي

ولفتت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن حكيم زياش محطم منذ فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، نظرًا لقلة مشاركاته، حيث إنه لم يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في الموسم الماضي.

وشددت “ديلي ميل” في ختام تقريرها، على أن النصر قد يُقدم عرضًا كبيرًا لحكيم زياش، لإغرائه بالانضمام إلى صفوفه، خاصة أن تشيلسي لن يُمانع رحيله، حيث يرغب في تقليص الرواتب الضخمة بالفريق.

وخاض زياش 904 دقيقة فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في الموسم الماضي، ولم يُسجل أي هدف، وذلك على الرغم من تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ومساهمته في احتلاله المركز الرابع.

حكيم زياش
زياش – المصدر fifa

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