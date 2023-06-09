احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا

كشفت تقارير إعلامية أن حرائق الغابات انتشرت في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا أمس الجمعة، بينما قالت مقاطعة كيبيك في الشرق: إنها ستبدأ جهودُا للسيطرة على الحرائق التي تسببت في انتشار سحب الدخان عبر مدن أمريكا الشمالية.

أسوأ بداية

وبحسب بيانات للمركز الكندي لحرائق الغابات، فإن كندا تشهد أسوأ بداية لموسم حرائق الغابات التي بلغ عددها 2392 حريقًا حتى الآن هذا العام والتي التهمت 4.4 ملايين هكتار (أكثر من عشرة ملايين فدان) فيما يقرب من 15 مثلًا للمتوسط السنوي خلال العقد الماضي.

وذكر المركز أن هناك 427 حريقًا نشطًا، منها 232 خارج نطاق السيطرة.

وفي كيبيك، قالت مايتي بلانشيت فيزينا، وزيرة الغابات في المقاطعة الواقعة في شرق البلاد: إنه مع وصول موارد إضافية، ستكون السلطات أكثر قدرة على السيطرة على الحرائق. ووصل مئات من رجال الإطفاء من جميع أنحاء العالم إلى كندا.

وأردفت فيزينا في إفادة صحفية: “لقد انتهت مرحلة العدو السريع، نحن الآن في مرحلة الماراثون. لذا في الأيام والأسابيع المقبلة سنعمل على احتواء الحرائق النشطة للسيطرة عليها وإخمادها في نهاية المطاف”.

البنية التحتية

وتابعت السلطات الاتحادية هذا الأسبوع، أنها قلقة من الخطر المحتمل للحرائق على البنية التحتية الحيوية.

وعلى الرغم من اعتياد حرائق الغابات في كندا، لكن من غير المعتاد اشتعال الحرائق في الشرق والغرب في وقت واحد، مما يستنزف الموارد ويذكي المخاوف من العواقب المتفاقمة لتغير المناخ.

ومن المتوقع أن تستمر رداءة جودة الهواء في مدن مثل أوتاوا وتورنتو ونيويورك وواشنطن حتى يوم الأحد حين يتغير اتجاه الرياح.