Icon

احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا Icon إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد Icon بنزيما قائد الاتحاد بديلًا لـ أحمد حجازي Icon سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض Icon دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ Icon بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب Icon مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن Icon الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا Icon السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته Icon بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بلغ عددها 2392 حريقًا حتى الآن هذا العام

احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن حرائق الغابات انتشرت في مقاطعة بريتش كولومبيا بغرب كندا أمس الجمعة، بينما قالت مقاطعة كيبيك في الشرق: إنها ستبدأ جهودُا للسيطرة على الحرائق التي تسببت في انتشار سحب الدخان عبر مدن أمريكا الشمالية.

أسوأ بداية

وبحسب بيانات للمركز الكندي لحرائق الغابات، فإن كندا تشهد أسوأ بداية لموسم حرائق الغابات التي بلغ عددها 2392 حريقًا حتى الآن هذا العام والتي التهمت 4.4 ملايين هكتار (أكثر من عشرة ملايين فدان) فيما يقرب من 15 مثلًا للمتوسط السنوي خلال العقد الماضي.

قد يهمّك أيضاً
بدء استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي غدًا

بدء استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي غدًا

وظائف شاغرة في شركة تكوين المتطورة

وظائف شاغرة في شركة تكوين المتطورة

وذكر المركز أن هناك 427 حريقًا نشطًا، منها 232 خارج نطاق السيطرة.

وفي كيبيك، قالت مايتي بلانشيت فيزينا، وزيرة الغابات في المقاطعة الواقعة في شرق البلاد: إنه مع وصول موارد إضافية، ستكون السلطات أكثر قدرة على السيطرة على الحرائق. ووصل مئات من رجال الإطفاء من جميع أنحاء العالم إلى كندا.

وأردفت فيزينا في إفادة صحفية: “لقد انتهت مرحلة العدو السريع، نحن الآن في مرحلة الماراثون. لذا في الأيام والأسابيع المقبلة سنعمل على احتواء الحرائق النشطة للسيطرة عليها وإخمادها في نهاية المطاف”.

البنية التحتية

وتابعت السلطات الاتحادية هذا الأسبوع، أنها قلقة من الخطر المحتمل للحرائق على البنية التحتية الحيوية.

وعلى الرغم من اعتياد حرائق الغابات في كندا، لكن من غير المعتاد اشتعال الحرائق في الشرق والغرب في وقت واحد، مما يستنزف الموارد ويذكي المخاوف من العواقب المتفاقمة لتغير المناخ.

ومن المتوقع أن تستمر رداءة جودة الهواء في مدن مثل أوتاوا وتورنتو ونيويورك وواشنطن حتى يوم الأحد حين يتغير اتجاه الرياح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص
السعودية اليوم

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ...

السعودية اليوم
التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا
السعودية اليوم

التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته...

السعودية اليوم
النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29
آخر الاخبار

النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29

آخر الاخبار
لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية
العالم

لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية...

العالم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4...

الرياضة
القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة للعراق
السعودية اليوم

القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة...

السعودية اليوم
نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على الطبيعة
السعودية اليوم

نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على...

السعودية اليوم