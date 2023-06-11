اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات رصدتها كاميرات مراقبة، لسيارة داخل مضمار اختبار قيادة للحصول على شهادة القيادة.

اختبار قيادة

وبحسب الفيديو، فإن امرأة أرجنتينية تبلغ من العمر 63 عامًا توترت أثناء اختبار القيادة ما أدى إلى اصطدامها بالأرصفة وبأحد أعمدة الإنارة، مما تسبب في انقلاب السيارة.

وبعد الحادث، علقت المرأة البالغة من العمر 63 عامًا داخل السيارة وتم طلب أطقم الإنقاذ لإخراجها، حيث ذهبت للمستشفى مصابة بجروح طفيفة.