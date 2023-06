اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات رصدتها كاميرات مراقبة، لسيارة داخل مضمار اختبار قيادة للحصول على شهادة القيادة.

وبحسب الفيديو، فإن امرأة أرجنتينية تبلغ من العمر 63 عامًا توترت أثناء اختبار القيادة ما أدى إلى اصطدامها بالأرصفة وبأحد أعمدة الإنارة، مما تسبب في انقلاب السيارة.

وبعد الحادث، علقت المرأة البالغة من العمر 63 عامًا داخل السيارة وتم طلب أطقم الإنقاذ لإخراجها، حيث ذهبت للمستشفى مصابة بجروح طفيفة.

A 63-year-old woman who struck several curbs and crashed straight into a lamppost during her driving test, causing the vehicle to flip in Lanus, Argentina on 7 June 2023.https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/xp3xKZl2il

— Sky News (@SkyNews) June 11, 2023