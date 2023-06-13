ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو

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كشف د. إبراهيم العنزي، استشاري جراحة سمنة، عن نسب السمنة في السعودية، مشيرًا إلى زيادة الوزن 70% بين النساء، و65% بين الرجال.
وقال العنزي خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هذه النسب الكبيرة سبب الترويج لإبر المنجارو.
ولفت العنزي إلى أن إبر المنجارو غير مصرح بها لإنقاص الوزن أو علاج السمنة، بينما تستخدم لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني.
وأضاف استشاري جراحة السمنة: أن البعض روج لإبر علاج السكر على أنها تستخدم لإنقاص الوزن.
وتابع: أن بعض الدراسات أجريت على مرضى بشأن تأثير تلك الإبر على إنقاص الوزن، بينما حدث التباس بشأن التصريح بتلك الإبر كعلاج للسمنة؛ لأن نقص الوزن أصبح هاجسًا لدى الناس.
د. إبراهيم العنزي: زيادة الوزن في المملكة 70% بين النساء، و65% بين الرجال، وهذه النسب الكبيرة سبب الترويج لإبر "المنجارو"@Ibrahimalonazi2#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/64sfoVsrVP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 12, 2023
د. إبراهيم العنزي: "إبر المنجارو" غير مصرح بها لإنقاص الوزن أو علاج للسمنة @Ibrahimalonazi2#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Xui8ehQPmc
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) June 12, 2023