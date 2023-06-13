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غير مصرح بها لإنقاص الوزن

ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
ارتفاع نسب السمنة في السعودية وراء الترويج لإبر المنجارو
المواطن - فريق التحرير

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كشف د. إبراهيم العنزي، استشاري جراحة سمنة، عن نسب السمنة في السعودية، مشيرًا إلى زيادة الوزن 70% بين النساء، و65% بين الرجال.

وقال العنزي خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هذه النسب الكبيرة سبب الترويج لإبر المنجارو.

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غير مصرح بها

ولفت العنزي إلى أن إبر المنجارو غير مصرح بها لإنقاص الوزن أو علاج السمنة، بينما تستخدم لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني.

إنقاص الوزن

وأضاف استشاري جراحة السمنة: أن البعض روج لإبر علاج السكر على أنها تستخدم لإنقاص الوزن.

وتابع: أن بعض الدراسات أجريت على مرضى بشأن تأثير تلك الإبر على إنقاص الوزن، بينما حدث التباس بشأن التصريح بتلك الإبر كعلاج للسمنة؛ لأن نقص الوزن أصبح هاجسًا لدى الناس.

 

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