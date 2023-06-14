استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية بالعالم

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نجح أطباء عسكريون في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد، وفقا لما أعلنه الجيش السريلانكي، اليوم الأربعاء.
وأوضح الجيش أن ضابط الصف السابق البالغ 62 عاماً خضع لعملية إزالة حصوة كلوية تزن 801 غراماً أي أكثر من خمسة أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر، وفقا لوكالة رويترز.
وبلغ طول الحصوة 13,37 سنتيمتراً، في حين أن متوسط طول الكلية لا يتعدى 10 إلى 12 سنتيمتراً.