Icon

استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 يجلب عشرات الملايين للسعودية Icon تكرار حوادث الإغماء بين الجنود في بريطانيا Icon زلزال بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش التركية Icon نظام المعاملات المدنية: ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار Icon السلطة المحلية بعدن تثمن تعاطي مجلس القيادة الرئاسي باليمن Icon 3 حالات تسقط بها الشفعة في نظام المعاملات المدنية Icon صورة تجمع ولي العهد بالفريق المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030 Icon نظام المعاملات المدنية: من يحرس الأشياء مسؤول عما يحدثه من ضرر Icon حماسة جمهور تصيب مطربة أمريكية شهيرة بوجهها Icon ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيحدث حراكًا اقتصاديًّا وتبادلًا ثقافيًّا وحضاريًّا

استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 يجلب عشرات الملايين للسعودية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 يجلب عشرات الملايين للسعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعارض والمؤتمرات، أمجد شاكر، أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، له العديد من الفوائد، مشيرًا إلى أنه سيجلب عشرات الملايين من الزوار.

حراك اقتصادي وتبادل ثقافي

وقال شاكر خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية: إن استضافة العاصمة لـ معرض إكسبو 2030 سيجلب عشرات الملايين من الزوار، ما ينعكس على إشغال الفنادق والمحلات التجارية والطيران، وبالتالي حراك اقتصادي.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا

الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا

الشباب يوافق على رحيل آرون بوبيندزا

الشباب يوافق على رحيل آرون بوبيندزا

ولفت إلى أن الاستضافة تحقق فوائد أخرى منها إشغال المطاعم، ونشاط اقتصادي وتبادل ثقافي وحضاري.

ترشح الرياض

وشارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

إكسبو 2030

ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم