استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 يجلب عشرات الملايين للسعودية تكرار حوادث الإغماء بين الجنود في بريطانيا زلزال بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش التركية نظام المعاملات المدنية: ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار السلطة المحلية بعدن تثمن تعاطي مجلس القيادة الرئاسي باليمن 3 حالات تسقط بها الشفعة في نظام المعاملات المدنية صورة تجمع ولي العهد بالفريق المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030 نظام المعاملات المدنية: من يحرس الأشياء مسؤول عما يحدثه من ضرر حماسة جمهور تصيب مطربة أمريكية شهيرة بوجهها ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعارض والمؤتمرات، أمجد شاكر، أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، له العديد من الفوائد، مشيرًا إلى أنه سيجلب عشرات الملايين من الزوار.
وقال شاكر خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية: إن استضافة العاصمة لـ معرض إكسبو 2030 سيجلب عشرات الملايين من الزوار، ما ينعكس على إشغال الفنادق والمحلات التجارية والطيران، وبالتالي حراك اقتصادي.
ولفت إلى أن الاستضافة تحقق فوائد أخرى منها إشغال المطاعم، ونشاط اقتصادي وتبادل ثقافي وحضاري.
وشارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.
فيديو | ما فوائد استضافة الرياض لمعرض #إكسبو2030؟ #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/OxYjFY7WoD
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 19, 2023