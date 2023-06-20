استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 يجلب عشرات الملايين للسعودية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعارض والمؤتمرات، أمجد شاكر، أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، له العديد من الفوائد، مشيرًا إلى أنه سيجلب عشرات الملايين من الزوار.

حراك اقتصادي وتبادل ثقافي

وقال شاكر خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية: إن استضافة العاصمة لـ معرض إكسبو 2030 سيجلب عشرات الملايين من الزوار، ما ينعكس على إشغال الفنادق والمحلات التجارية والطيران، وبالتالي حراك اقتصادي.

ولفت إلى أن الاستضافة تحقق فوائد أخرى منها إشغال المطاعم، ونشاط اقتصادي وتبادل ثقافي وحضاري.

ترشح الرياض

وشارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

إكسبو 2030

ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.