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بارتداء ملابس الإحرام بالطريقة الصحيحة والأخذ بالعلم

استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية.

وقال أحد الحاج الإندونيسي يوسف عبدالقادر في حديثه لـ”الإخبارية”: إنهم على استعداد للتوجه إلى عرفة في يوم التروية الموافق 8 من ذي الحجة، لافتًا إلى أنهم انتهوا من ارتداء ملابس الإحرام بالطريقة الصحيحة مع الأخذ بالعلم.

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الوقوف بـ عرفة

وعبر عبدالقادر عن سعادته لتمكنه من أداء مناسك الحج، متمنيًا أن ينعم الله عليه بالصحة لأداء جميع مناسك الحج بداية من بداية من وقوفه بـ عرفة مرورًا برمي الجمرات حتى تأدية جميع المناسك.

تفويج الحجاج إلى عرفة

وأوضح قنصل الحج نصر الله جاسام أنه في اليوم الثامن من ذي الحجة، يقومون بتفويج الحجاج من الفنادق للتوجه إلى عرفة طوال اليوم، لاسيما وأن هناك كبارًا في السن ومرضى بين الحجاج، لذلك يقومون بتوجيههم من مكة إلى عرفة للتيسير عليهم.

ولفت إلى إتاحة الفرصة لمن يريد أن يذهب من منى إلى عرفة وعددهم ليس بالكثير، حيث لا تتجاوز نسبتهم 5% من حجاج إندونيسيا، موضحة أن السبب التوجه مباشرة إلى عرفة تركيزهم على أداء مناسك الحج مع وجود كبار السن والمرضى.

وأشار إلى أنه مع توجه الحجاج إلى عرفة ومن ثم المبيت في مزدلفة ورمي الجمرات في منى، يتمكن حجاج إندونيسيا من إتمام أركان وواجبات الحج.

 

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