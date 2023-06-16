سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا ريانة وعلي القرني يصلان مطار الرياض وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا جماهير الهلال تنتقد إيجالو رغم رحيله! استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية الصين: التقرير الأمريكي عن الهجمات الإلكترونية مبالغ فيه قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال رئاسة الهيئة تسخر إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج جراد بلا أجنحة يهاجم نيفادا الأمريكية بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد
وثقت “قناة الإخبارية” لقطات من استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية.
وقال أحد الحاج الإندونيسي يوسف عبدالقادر في حديثه لـ”الإخبارية”: إنهم على استعداد للتوجه إلى عرفة في يوم التروية الموافق 8 من ذي الحجة، لافتًا إلى أنهم انتهوا من ارتداء ملابس الإحرام بالطريقة الصحيحة مع الأخذ بالعلم.
وعبر عبدالقادر عن سعادته لتمكنه من أداء مناسك الحج، متمنيًا أن ينعم الله عليه بالصحة لأداء جميع مناسك الحج بداية من بداية من وقوفه بـ عرفة مرورًا برمي الجمرات حتى تأدية جميع المناسك.
وأوضح قنصل الحج نصر الله جاسام أنه في اليوم الثامن من ذي الحجة، يقومون بتفويج الحجاج من الفنادق للتوجه إلى عرفة طوال اليوم، لاسيما وأن هناك كبارًا في السن ومرضى بين الحجاج، لذلك يقومون بتوجيههم من مكة إلى عرفة للتيسير عليهم.
ولفت إلى إتاحة الفرصة لمن يريد أن يذهب من منى إلى عرفة وعددهم ليس بالكثير، حيث لا تتجاوز نسبتهم 5% من حجاج إندونيسيا، موضحة أن السبب التوجه مباشرة إلى عرفة تركيزهم على أداء مناسك الحج مع وجود كبار السن والمرضى.
وأشار إلى أنه مع توجه الحجاج إلى عرفة ومن ثم المبيت في مزدلفة ورمي الجمرات في منى، يتمكن حجاج إندونيسيا من إتمام أركان وواجبات الحج.
فيديو | #رحلة_حاج.. استعدادات الحجاج الإندونسيين للتوجه إلى عرفة في يوم التروية #الإخبارية pic.twitter.com/ZL9AVip987
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023