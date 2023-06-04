Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن جمهور المنطقة مذوق وخطير

استقبال حافل لرابح صقر بجازان: كل شهر أسوي لهم حفلة

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
استقبال حافل لرابح صقر بجازان: كل شهر أسوي لهم حفلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب الفنان رابح صقر عن سعادته الكبيرة بعد استقباله الحافل من قبل الجمهور في جازان بالورود.

حفلات غنائية شهرية

ووصف صقر في مقطع فيديو، جمهور جازان بأنهم جمهور مذوق وخطير، معلنًا عن نيته إقامة حفلات غنائية شهرية لهم.

قد يهمّك أيضاً
جماهير الاتحاد تزيِّن جنبات الجوهرة في ليلة التتويج

جماهير الاتحاد تزيِّن جنبات الجوهرة في ليلة التتويج

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 12 إلى السودان

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 12 إلى السودان

وقال الفنان صقر: لازم كل شهر أسوي حفلة.

من المعروف أن صقر قد أحيا حفلة غنائية مساء الجمعة في جازان، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، ضمن جولته التي تم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم