استقبال حافل لرابح صقر بجازان: كل شهر أسوي لهم حفلة

أعرب الفنان رابح صقر عن سعادته الكبيرة بعد استقباله الحافل من قبل الجمهور في جازان بالورود.

حفلات غنائية شهرية

ووصف صقر في مقطع فيديو، جمهور جازان بأنهم جمهور مذوق وخطير، معلنًا عن نيته إقامة حفلات غنائية شهرية لهم.

وقال الفنان صقر: لازم كل شهر أسوي حفلة.

من المعروف أن صقر قد أحيا حفلة غنائية مساء الجمعة في جازان، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، ضمن جولته التي تم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.