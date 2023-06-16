اكتشاف سيف عمره 3000 عام بألمانيا القنصل السعودي بإسطنبول: طريق مكة لاقت ترحيبًا من الحكومة والحجاج قانوني يوضح أخطاء قاتلة بقوائم أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بلينكن يزور الصين تجنبًا للحسابات الخاطئة نابولي يُعيد رودي جارسيا إلى إيطاليا بعد غياب 7 سنوات إطلاق المركز الإعلامي الافتراضي VPC لموسم الحج رعب بسبب الظهور المتكرر لأسماك القرش على الشواطئ الإسبانية قائد قوات الجوازات للحج يتفقد الصالات بمطار جدة الأهلي يفكر في التعاقد مع باولو مالديني البركاتي: حسان تمبكتي لاعب ممتاز لكن ليس البديل المناسب لـ أحمد حجازي
وثقت صور متداولة لقطات لسيف يعود للعصر البرونزي عمره 3000 عام في بافاريا بألمانيا.
وبحسب الصور المتداولة، تم العثور بالقرب منه على هياكل لرجل وامرأة وطفل يعتقدون أنهم عائلة كانت تعيش هنا.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن السيف لم يُستخدم في المعارك أبدًا لعدم وجود خدوش فيه وربما كان يُستخدم للتقطيع.
وأذهل السيف، علماء الآثار بألمانيا لأنه بحالة ممتازة وكأنه صُنع للتو.