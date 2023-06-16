اكتشاف سيف عمره 3000 عام بألمانيا

وثقت صور متداولة لقطات لسيف يعود للعصر البرونزي عمره 3000 عام في بافاريا بألمانيا.

اكتشاف سيف بألمانيا

وبحسب الصور المتداولة، تم العثور بالقرب منه على هياكل لرجل وامرأة وطفل يعتقدون أنهم عائلة كانت تعيش هنا.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن السيف لم يُستخدم في المعارك أبدًا لعدم وجود خدوش فيه وربما كان يُستخدم للتقطيع.

وأذهل السيف، علماء الآثار بألمانيا لأنه بحالة ممتازة وكأنه صُنع للتو.