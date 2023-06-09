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كثفت رئاسة شؤون الحرمين استعدادات وتجهيزات التوسعة الشمالية بالمسجد الحرام، بالتزامن مع توفد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.
ولفتت القناة إلى أن ذلك بالإضافة إلى متابعة الخطة التي تم إعدادها مسبقًا لضمان سير العمل على الوجه الأكمل وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن مضامين خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، التي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة، وتركزت على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية 2024 المنطلقة من رؤية ٢٠٣٠، التي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين.
وشدد على تذليل العقبات كافة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ومصلين وزائرين، وتسخير جميع الخدمات حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم في يسر وسهولة، وأمن وطمأنينة.
وأضاف: أن الخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، بعد انقشاع جائحة كورونا والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها القيادة الرشيدة.
فيديو | اكتمال جاهزية التوسعة الشمالية في الحرم المكي لاستقبال الحجاج#الإخبارية pic.twitter.com/2iQRoxNxP9
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 9, 2023