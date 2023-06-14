اكتمال وصول 16 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر

استكمل منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية مهمة استقبال أكثر من 16 ألف من حجاج البرّ من جمهورية العراق الشقيقة وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والجوازات والصحيّة.

إنهاء الإجراءات

وعملت لجنة الحج بالمنطقة وبإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء كافة الإجراءات للحجاج وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانيتها المادية لراحة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ أسهموا في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، حيث نفذوا أكثر من 4000 ساعةٍ تطوعية.