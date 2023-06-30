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الأجواء تتحسن مع قرب النجم الأول من سهيل

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
الأجواء تتحسن مع قرب النجم الأول من سهيل
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تتحسن الأجواء في النجم الأول من نجوم سهيل.

النجم الأول من سهيل

وقال الحصيني: أول سهيل 8 صفر 1445هـ الموافق 24 أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن النجم الأول من سهيل من فصل الصيف في الغالب يتحسن الجو في الليل وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله نهارًا.

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وتابع أن النجم الثاني من سهيل بدايته 21 صفر 1445هـ يوافق 6 سبتمبر 2023 بالتزامن مع بداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب.

الوسم والمربعانية

وأضاف: أما الوسم فيكون في “واحد” ربيع الآخر 1445هـ الموافق 16 اكتوبر لمقبل في حين تبدأ المربعانية في 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 7 ديسمبر المقبل.

أما الشبط فيبدأ بعد المربعانية وتعقبه العقارب، وقد سمي الشبط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.

خصائص الشبط

يذكر أنه في الشبط عادة تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.

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