الأجواء تتحسن مع قرب النجم الأول من سهيل

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تتحسن الأجواء في النجم الأول من نجوم سهيل.

وقال الحصيني: أول سهيل 8 صفر 1445هـ الموافق 24 أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن النجم الأول من سهيل من فصل الصيف في الغالب يتحسن الجو في الليل وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله نهارًا.

وتابع أن النجم الثاني من سهيل بدايته 21 صفر 1445هـ يوافق 6 سبتمبر 2023 بالتزامن مع بداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب.