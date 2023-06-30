الأجواء تتحسن مع قرب النجم الأول من سهيل أزمة لـ الإسماعيلي بعد التعادل مع أسوان أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات برد على الباحة وزير الشؤون الإسلامية: نجاح موسم الحج امتداد للنجاحات السعودية المتواصلة السديس: نتشرف ونفخر بخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ توجيهات القيادة إلغاء الشوطين الإضافيين في كأس السوبر الأوروبي الشرطة الفرنسية تعتدي وتعتقل شخصًا من ذوي الإعاقة موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد المنستيري موعد القبول في جامعة القصيم للعام الجامعي 1445هـ وزير الداخلية : تكامل القطاعات العسكرية والأمنية أسهم بنجاح خطة أمن الحج
توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تتحسن الأجواء في النجم الأول من نجوم سهيل.
وقال الحصيني: أول سهيل 8 صفر 1445هـ الموافق 24 أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن النجم الأول من سهيل من فصل الصيف في الغالب يتحسن الجو في الليل وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله نهارًا.
وتابع أن النجم الثاني من سهيل بدايته 21 صفر 1445هـ يوافق 6 سبتمبر 2023 بالتزامن مع بداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب.
أما الشبط فيبدأ بعد المربعانية وتعقبه العقارب، وقد سمي الشبط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.
يذكر أنه في الشبط عادة تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.