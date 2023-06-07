الأرصاد: لا تأثير مباشر للحالة المدارية على أجواء السعودية

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء السعودية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ونشر الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب بيباري جوي والتي يتوقع أن تواصل تحركاتها نحو الشمال مع توقعات بتحولها إلى إعصار من الدرجة الأولى.

أحدث التطورات

وتشير آخر صور للأقمار الاصطناعية المُستَلَمة في مركز طقس العرب إلى تمركز الحالة المدارية بيبارجوي جنوب بحر العرب، ويتضح استدارة السحب الرعدية العميقة حول مركز العاصفة، حيث يبعد مركزها عن أقرب نقطة من أجواء السلطنة حوالي 1100 كيلومتر.

وتُشير نواتج النماذج العددية الحاسوبية بأن الحالة المدارية ستواصل تحركها للشمال خلال الثلاثة أيام المقبلة نحو وسط بحر العرب مع توقعات بتعمقها إلى إعصار من الدرجة الأولى.

بيبارجوي

بيبارجوي أو Bibarjoy، هو اسم من بنجلاديش، له عدة معانٍ، أبرزها الكارثة، ويعكس إطلاق هذا الاسم على الحالة المدارية في بحر العرب حجم القوة التدميرية التي ترافق هذا النوع من العواصف، خاصة مع تزايد المؤشرات على احتمالية تطورها لإعصار مداري.