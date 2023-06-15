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يتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، محمد سالم قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ويُعد محمد سالم الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، حيث لعب 307 مباراة، بينهم 28 مباراة خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم.
وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، محمد الفهيد ثانيًا بـ302 مباراة، يليه نجم الرائد، يحيى الشهري برصيد 280 لقاء، ثم نجم النموذجي، حسين المقهوي بـ270 مواجهة، ونجم أبها، عبدالله الزوري بـ261 مباراة.
على الجانب الآخر، تنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، وذلك في أولى منافسات المسابقات المحلية بالموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد توج بلقب دوري روشن السعودي في الموسم المنقضي، بعد غياب دام لمدة 14 عامًا، ويأمل في المحافظة على لقبه بالموسم الرياضي الجديد.