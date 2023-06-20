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سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم

الأمن العام: لا تستجيبوا لإعلانات الحج وتأمين الأضاحي الوهمية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
الأمن العام: لا تستجيبوا لإعلانات الحج وتأمين الأضاحي الوهمية
المواطن - فريق التحرير

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دعا الأمـن العـام إلى عـدم الاستجابة للإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الإعلانات الوهمية

وشدد الأمن العام، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على عـدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عـن أداء فريضـة الحـج عـن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمـن وتوزيعها، وبيع أساور حـج، وتأمين وسائل نقـل، وغيرهـا مـن الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

وأوضح أن مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة بتنفيذ الهدي نيابة عن حجاج بيت الله الحرام، ويمكن شراؤه أو تتبع تنفيذه من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-، وتم تخصيص الرقم الموحـد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات.

الإبلاغ عن المخالفين

ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عن من يخالف ذلك بالاتصال بالرقميـن (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

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