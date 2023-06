الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج

يفكر ناديا الأهلي والشباب في التعاقد مع اللاعب الجابوني بيير أوباميانج لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الأهلي والشباب يرغبان في ضم النجم الجابوني لإقناعه بالالتحاق بـ دوري روشن السعودي”.

وأضاف : “اللاعب الجابوني كان رفض الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لأن رغبته هي اللعب في أوروبا، اللاعب سيغادر تشيلسي بلا شك هذا الصيف”.

وكان اللاعب الجابوني انضم إلى تشيلسي في سبتمبر الماضي لمدة موسمين قادمًا من برشلونة بعدما قضى 7 أشهر فقط مع النادي الكتالوني.

Al Ahli and Al Shabab have approached Pierre Aubameyang to discuss potential move to Saudi league. 🚨🔵🇸🇦 #CFC

Auba turned down MLS side LAFC in February as his priority was to continue in European football.

Auba will 100% leave Chelsea this summer. No doubts. pic.twitter.com/7k6FqqgycG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023