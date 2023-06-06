الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج

يفكر ناديا الأهلي والشباب في التعاقد مع اللاعب الجابوني بيير أوباميانج لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الأهلي والشباب يرغبان في ضم النجم الجابوني لإقناعه بالالتحاق بـ دوري روشن السعودي”.

أوباميانج رفض الدوري الأمريكي

وأضاف : “اللاعب الجابوني كان رفض الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لأن رغبته هي اللعب في أوروبا، اللاعب سيغادر تشيلسي بلا شك هذا الصيف”.

وكان اللاعب الجابوني انضم إلى تشيلسي في سبتمبر الماضي لمدة موسمين قادمًا من برشلونة بعدما قضى 7 أشهر فقط مع النادي الكتالوني.