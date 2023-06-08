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بعد عودته لدوري روشن

الأهلي يحاول إنهاء صفقة رياض محرز

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الأهلي يحاول إنهاء صفقة رياض محرز
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية، ليرتبط اسمها بنجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

الأهلي يفاوض رياض محرز

وأكد المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي مهتم بإنهاء صفقة الجزائري رياض محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مانشستر سيتي لم يصل بعد لمرحلة التفكير في بيع رياض محرز.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن مانشستر سيتي، سيطلب مبلغًا كبيرًا لبيع محرز، وذلك في حالة التفكير في الاستغناء عن خدمات، في ظل استمرار عقده مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2025.

رياض محرز
محرز – المصدر @oltsport_

ويُقدم رياض محرز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب مساهمته في تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أكد المعلق الرياضي مشاري القرني، أن محرز عرض خدماته على الأهلي، بعد انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وعلى الرغم من صعوبة الصفقة، إلا أنه أكد أن المال وقوة المسابقة قد تدفعه للانتقال.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

الأهلي يتأهل لدوري روشن

على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

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