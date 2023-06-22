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بمقدار 34.7 مليار ريال وبنسبة 25.2%

الإحصاء: انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال أبريل 2023

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
الإحصاء: انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال أبريل 2023
المواطن - واس

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أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال شهر أبريل 2023 م، حيث بلغت 103.0 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 34.7 مليار ريال, وبنسبة (25.2%).

قيمة الصادرات البترولية

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أبريل 2023م بلغت 83.8 مليار ريال، مقابل 109.7 مليارات خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 25.9 مليار ريال، وبنسبة 23.6%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

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الصادرات غير البترولية

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أبريل 2023م 19.2 مليار ريال، مقابل 27.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 8.7 مليارات ريال، بنسبة 31.2%.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2023م 57.9 مليار ريال، مقابل 57.3 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال, وبنسبة (1.0%).

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