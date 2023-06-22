الإحصاء: انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال أبريل 2023

نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة الإحصاء: انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال أبريل 2023 الرئيس الفرنسي لـ الأمير محمد بن سلمان: شكراً لقدومكم التعليم تحدد موعد إجازة المشرفين ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود سبكيم توزع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول اليوم.. بدء إجازة نهاية العام و4 خطوات للاستعلام عن نتائج الاختبارات الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة انخفاض طفيف بـ أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الصادرات السلعيَّة خلال شهر أبريل 2023 م، حيث بلغت 103.0 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 34.7 مليار ريال, وبنسبة (25.2%).
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أبريل 2023م بلغت 83.8 مليار ريال، مقابل 109.7 مليارات خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 25.9 مليار ريال، وبنسبة 23.6%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أبريل 2023م 19.2 مليار ريال، مقابل 27.9 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 8.7 مليارات ريال، بنسبة 31.2%.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أبريل 2023م 57.9 مليار ريال، مقابل 57.3 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال, وبنسبة (1.0%).