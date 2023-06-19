الإحصاء: 24 مليون معتمر و926 ألف حاج في 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022م بلغ 24,715,307 معتمرين، من بينهم 9,517,829 معتمرًا قاموا بأداء العمرة لمرة واحدة.

إجمالي أعداد المعتمرين

هذا وقد بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الخارج (8,372,429) معتمرًا، حيث بلغ عدد الذكور منهم 3,700,785 معتمرًا بنسبة 44,20 %، بينما بلغ إجمالي المعتمرات الإناث (4,671,644) معتمرة بنسبة 55,80 %، فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 16,342,878 معتمرًا، وصل عدد السعوديين منهم إلى 6,642.881 معتمرًا بنسبة 40,65 % ، في حين وصل عدد المعتمرين غير السعوديين من الداخل إلى 9,699,997 معتمرًا بنسبة 59,35%.

وأفادت الهيئة أن عدد الذكور من معتمري الداخل بلغ (11,033,994) بنسبة 67,52 % بينما بلغ عدد المعتمرات الإناث 5,308,884 بنسبة 32,48 %، أما بالنسبة لأكثر أشهُر السنة كثافةً من حيث عدد المعتمرين، فقد كان شهر أبريل هو الأعلى، حيث بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 5,479,637 ، هذا وقد كانت منطقة مكة المكرمة هي الأكبر في إجمالي عدد المعتمرين من الداخل حيث بلغ عدد المعتمرين منها 10,270,637 معتمرًا.

إجمالي أعداد الحجاج

وحول إحصاءات الحج خلال العام الماضي (1443هـ / 2022م) فأشارت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج بلغ 062, 926 حاجًّا، منهم 781,409 بنسبة 84,4 % قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 144,653 بنسبة 15,6 %.

وبيَّنت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها الإحصائية لموسم الحج خلال العام الماضي 1443هـ أن عدد الحجاج الذكور من داخل المملكة بلغ 77,776 حاجاً، بينما بلغ عدد الإناث 66,877 حاجة، في حين بلغ عدد الحجاج الذكور من خارج المملكة 421,999 ، وبلغ عدد الحاجات الإناث 359,410 حاجات.

وأفادت أن نسبة الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر النقل الجوي بلغت 94,7 % من إجمالي الحجاج، بينما شكل النقل البري 4.5 %، في حين كان النقل البحري أقل وسيلة لنقل حجاج الخارج بنسبة 0.8 %.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1443هـ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة قد تجاوز 236 ألف موظف وموظفة منهم 73,556 في قطاع الخدمات العامة، و26,392 في قطاع الخدمات الطبية، و19,421 في قطاع خدمات النقل، بينما بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الاتصالات 3,728 موظفاً وموظفة.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ، فقد بلغ عدد المرافق والفرق الطبية داخل نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 900 مرفق وفريق طبي قام بتقديم خدمة الطوارئ والتنويم لأكثر من 22 ألف حاج، إضافة إلى تقديم خدمات القسطرة القلبية، وغسيل الكلى والعمليات الجراحية الأخرى لعدد 1,904حجاج، وتنفيذ حملات التطعيم للحجاج والعاملين بمختلف الفئات، وسكان مكة المكرمة والمدينة المنورة بعدد 120,423 ألف لقاح طبي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية للحج والعمرة لعام 1443هـ/2022م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن، من ضمنها بيانات تصاريح الحج لحجاج الداخل والقادمين بتأشيرة حج لحصر أعداد الحجاج، كما تم توفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عدداً من العناصر مثل بيانات القوى العاملة، والخدمات الطبية من الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وفق الإسناد الزمني والمكاني.