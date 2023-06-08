الإصابة تبعد أحمد حجازي عن انطلاقة الموسم!

تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري أحمد حجازي لإصابة قوية مع نهاية الموسم، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

إصابة أحمد حجازي

وكشف الإعلامي المصري مهيب عبدالهادي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع المصري، وقال: “تواصلت مع أحمد حجازي، وأكد لي أنه يعاني من إصابة قوية، هذه الإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة”.

وأضاف خلال برنامجه عبر قناة “إم بي سي”: “أحمد حجازي لن يلحق ببداية الموسم مع الاتحاد، وسيخضع لرحلة علاج خارج مصر، والفترة التي سيغيب فيها اللاعب لن تكون كبيرة، ولكنه لن يلحق ببداية الموسم”.

واستبعد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، أحمد حجازي من قائمة مباراتي غينيا وجنوب السودان، بسبب الإصابة.

ولعب حجازي دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لدوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ 14 عامًا، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

أرقام الاتحاد بعد التتويج

وفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الشراكة مع أندية الشباب، الفتح والأهلي، بعد تحقيقه لقب الدوري الثاني في عهد المحترفين، حيث سبق وحصد البطولة في موسم 2008\ 2009.

كما عادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974\ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.