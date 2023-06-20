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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 3 مقيمين لترويجهم 19.9 كيلوجراماً من الشبو

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
الإطاحة بـ 3 مقيمين لترويجهم 19.9 كيلوجراماً من الشبو
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (19.9) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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