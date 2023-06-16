Icon

إشبيلية يهدد الأهلي في صفقة سيرجيو راموس Icon رعب في مصر بسبب رسالة صوتية على واتساب Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق الخط المباشر بين جدة ومطار سفنكس بالقاهرة Icon ثعبان في المرحاض يصيب استرالي بالصدمة Icon حمدالله يقترب من الدوري الإماراتي Icon الإطاحة بـ 5 مروجين بالرياض وسكاكا Icon نواف البشري رجل مباراة السعودية وأستراليا Icon زيادة فيتامين دي يؤدي لاضطراب وظائف الكلى Icon ولي العهد يعقد اجتماعًا موسعًا مع ماكرون في الإليزيه Icon الزكاة تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة بـ الفوترة الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 5 مروجين بالرياض وسكاكا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
الإطاحة بـ 5 مروجين بالرياض وسكاكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الجوف على (3) مواطنين بمدينة سكاكا؛ لترويجهم مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية وسلاح أبيض ومناظير وأجهزة لاسلكية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، في إطار حملات ضبط مروجين المخدرات.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
الطبق الطائر ينتقل من مرحلة الخيال العلمي لأرض الواقع

الطبق الطائر ينتقل من مرحلة الخيال العلمي لأرض الواقع

الاتحاد يُنافس برشلونة على ضم جوندوجان

الاتحاد يُنافس برشلونة على ضم جوندوجان

الإبلاغ عن المروجين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم