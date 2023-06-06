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تمت إحالتهم لجهة الاختصاص

الإطاحة بـ 7 أشخاص لترويجهم المخدرات في الطائف وحفر الباطن

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
الإطاحة بـ 7 أشخاص لترويجهم المخدرات في الطائف وحفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الطائف على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(3) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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مروج بحفر الباطن

كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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