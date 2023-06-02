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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ4 مقيمين روجوا 75 كجم من القات في عسير

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
الإطاحة بـ4 مقيمين روجوا 75 كجم من القات في عسير
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الهندية في منطقة عسير لترويجهم (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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