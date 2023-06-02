الإطاحة بـ4 مقيمين روجوا 75 كجم من القات في عسير الاتحاد يفاوض حارس النصر! تفاصيل عرضي الهلال وإنتر ميامي لـ ميسي تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية هالاند: أحلم بتحقيق الثلاثية كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024 إجراءات ميسرة للحجاج المغادرين إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الهندية في منطقة عسير لترويجهم (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.