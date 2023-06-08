الاتحاد يحتفل بالتتويج بـ دوري روشن والسوبر السعودي أمام جماهيره

احتفل نادي الاتحاد- مساء اليوم- في ملعب الجوهرة المشعة وأمام جماهيره، بالفوز بلقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

واحتفل النادي بالتتويج بالبطولتين على هامش حفل تقديم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في أرضية ملعب الجوهرة المشعة وأمام حضور جماهيري غفير.

يذكر أن العميد كان حقق لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق الفيحاء في يناير الماضي، بينما فاز بلقب دوري روشن بعد غياب دام 14 عامًا.