البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.

تصريح عبدالفتاح البرهان

وفي كلمة بثها التلفزيون السوداني، قال عبدالفتاح البرهان: القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.

وأضاف البرهان: كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد، والمتمردون ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين.

وأردف قائد الجيش السوداني: حجم المؤامرة يتطلب من الجميع الاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا.

تداعت عليها المؤامرات

وتابع عبدالفتاح البرهان: الدولة السودانية تداعت عليها المؤامرات، وتحية لجيشنا العظيم وهم يسطرون التاريخ في مجابهة المرتزقة.

وأكمل البرهان: بمناسبة عيد الأضحى، تعلن القوات المسلحة أن أول أيام العيد سيكون فيه وقف لإطلاق النار من جانب واحد.

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، أعلن من جانبه أيضًا في وقت سابق هدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).