Icon

الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي Icon كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا Icon الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات Icon رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك Icon يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة Icon أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية Icon البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى Icon طائرة خاصة ويخوت ومناجم ماس ثروة قائد فاغنر الطائلة Icon منشآت الجمرات في مشعر منى جاهزة لاستقبال الحجاج Icon لقطات لقطار المشاعر المقدسة خلال تفويج الحجاج إلى مزدلفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
داعيًا كل من يستطيع حمل السلاح التوجه لأقرب وحدة عسكرية

البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية

موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية

النصر يُنهي اتفاقه مع تشيلسي لضم زياش

النصر يُنهي اتفاقه مع تشيلسي لضم زياش

تصريح عبدالفتاح البرهان

وفي كلمة بثها التلفزيون السوداني، قال عبدالفتاح البرهان: القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب.

وأضاف البرهان: كل من يستطيع حمل السلاح عليه التوجه لأقرب وحدة عسكرية لمواجهة التمرد، والمتمردون ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين.

وأردف قائد الجيش السوداني: حجم المؤامرة يتطلب من الجميع الاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا.

تداعت عليها المؤامرات

وتابع عبدالفتاح البرهان: الدولة السودانية تداعت عليها المؤامرات، وتحية لجيشنا العظيم وهم يسطرون التاريخ في مجابهة المرتزقة.

البرهان

وأكمل البرهان: بمناسبة عيد الأضحى، تعلن القوات المسلحة أن أول أيام العيد سيكون فيه وقف لإطلاق النار من جانب واحد.

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، أعلن من جانبه أيضًا في وقت سابق هدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع...

السعودية اليوم
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
السعودية اليوم

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

السعودية اليوم
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
العالم

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

العالم
السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين
السعودية اليوم

السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في...

السعودية اليوم
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات
العالم

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

العالم
اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة
غرائب

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

غرائب
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا تصل جدة
السعودية اليوم

أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا...

السعودية اليوم