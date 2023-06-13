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أكد أن تضحيات رجال الأمن نابعة من مسؤولياتهم

البسامي ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد عبدالعزيز الفريح

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
البسامي ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد عبدالعزيز الفريح
المواطن - واس

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نقل مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح، أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء.

جهود وتضحيات

ودعا البسامي خلال زيارته اليوم لذوي الشهيد في محافظة رفحاء أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكداً أن ما يقدمه رجال الأمن من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من خطر الجريمة، نابع من إيمانهم بمسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم.

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فيما عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم باستشهاده في ميدان العزّ والكرامة والشرف.

زيارة رجال الأمن

وكان مدير الأمن العام قد زار ثلاثة من رجال الأمن أصيبوا أثناء أداء مهامهم في الحادثة، ونقل لهم تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وعبر المصابون من جانبهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها برجال الأمن، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن مواصلة العمل إلى جانب زملائهم في الميدان لمواصلة الجهود الأمنية في الحرب على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها.

 

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