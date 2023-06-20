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بدون رسوم عبر منصة بلدي

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
المواطن - فريق التحرير

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دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ؛ لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي، حيث يمكن التقديم على تصريح الخدمة حتى تاريخ 5 / 12 / 1444هـ بدون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

خدمة تصريح ذبح الأضاحي

وأوضحت أن هذه الخدمة محددة لمن يمتلك رخصة نشاط تجاري من نوع (مطعم، مطبخ)، حيث أتاحت منصة بلدي إصدار تصريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطابخ والمطاعم وفق اشتراطات محددة، مشيرة إلى أن المهلة المحددة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص تنتهي بتاريخ 5 / 12 / 1444هـ، ويمكن التقديم لطلب الخدمة من خلال زيارة الرابط (هنا)

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تصريح ذبح الأضاحي

وتهدف الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم، وإتاحة الخيار للعملاء بتحديد مواقع ذبح أضاحيهم ما بين (مسالخ، مطابخ، ومطاعم)، والقيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وذلك وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، للإسهام في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.

تصريح ذبح الأضاحي

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