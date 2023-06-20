الجماهير: سعيد العويران اللاعب السعودي الأفضل بالمونديال

اتفقت فئات عريضة من جماهير الكرة السعودية على أن اللاعب سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق، هو اللاعب السعودي الذي نجح في ترك بصمة مميزة مع الأخضر في 6 مشاركات سابقة في بطولة كأس العالم.

وطرح حساب يُدعى ” منبر الهلال” عبر “تويتر” سؤالًا بعنوان : “من هو اللاعب السعودي الذي ترك البصمة الأكبر في كأس العالم؟”.

سعيد العويران يسجل أحد أجمل الأهداف

واتفقت الجماهير على أن هدف العويران ” المارادوني” الذي سجله في شباك المنتخب البلجيكي هو أحد أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، مضيفين أنه نجح بفضل هذا الهدف في تأكيد تأهل الأخضر لدور الـ16 في نسخة 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك المنتخب السعودي 6 مرات في بطولة كأس العالم ” فيفا” حيث تعد أفضل نسخة حقق فيها نتائج إيجابية هي مشاركته الأولى في عام 1994 حيث وصل إلى دور الـ16 بعد فوزين على منتخبي المغرب وبلجيكا وخسارة من هولندا.

آخر مشاركة لـ الأخضر

وكانت آخر مشاركة للأخضر في مونديال 2022 بقطر حيث خرج من البطولة من دور المجموعات بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين ثم الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.