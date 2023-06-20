Icon

الجماهير: سعيد العويران اللاعب السعودي الأفضل بالمونديال Icon السعودية تدين وتستنكر التصعيد الإسرائيلي في فلسطين والعدوان على جنين Icon 4 جلسات بندوة الحج الكبرى تناقش توحيد الجهود لخدمة الحجاج Icon ارتفاع الحجوزات المحلية والدولية في معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض Icon مداهمة مقر أولمبياد باريس 2024 بسبب قضايا فساد Icon البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي Icon جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة 16 من طالباتها المتميزات Icon لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا Icon شروط تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي Icon تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متحدثين عن هدفه التاريخي في بلجيكا

الجماهير: سعيد العويران اللاعب السعودي الأفضل بالمونديال

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
الجماهير: سعيد العويران اللاعب السعودي الأفضل بالمونديال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتفقت فئات عريضة من جماهير الكرة السعودية على أن اللاعب سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق، هو اللاعب السعودي الذي نجح في ترك بصمة مميزة مع الأخضر في 6 مشاركات سابقة في بطولة كأس العالم.

وطرح حساب يُدعى ” منبر الهلال” عبر “تويتر” سؤالًا بعنوان : “من هو اللاعب السعودي الذي ترك البصمة الأكبر في كأس العالم؟”.

قد يهمّك أيضاً
توزيع 10 آلاف مظلة و2000 سجادة على قاصدي المسجد الحرام اليوم

توزيع 10 آلاف مظلة و2000 سجادة على قاصدي المسجد الحرام اليوم

وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

سعيد العويران يسجل أحد أجمل الأهداف

واتفقت الجماهير على أن هدف العويران ” المارادوني” الذي سجله في شباك المنتخب البلجيكي هو أحد أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، مضيفين أنه نجح بفضل هذا الهدف في تأكيد تأهل الأخضر لدور الـ16 في نسخة 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك المنتخب السعودي 6 مرات في بطولة كأس العالم ” فيفا” حيث تعد أفضل نسخة حقق فيها نتائج إيجابية هي مشاركته الأولى في عام 1994 حيث وصل إلى دور الـ16 بعد فوزين على منتخبي المغرب وبلجيكا وخسارة من هولندا.

سعيد العويران في بلجيكا

آخر مشاركة لـ الأخضر

وكانت آخر مشاركة للأخضر في مونديال 2022 بقطر حيث خرج من البطولة من دور المجموعات بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين ثم الخسارة أمام منتخبي بولندا والمكسيك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم