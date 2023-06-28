الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.

الجنيه الإسترليني اليوم

وانخفضَ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.72% ليتداول عند 1.2652 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.34%، إلى 0.9156 يورو.

ماذا يعني هبوط العملة؟

وبحسب موقع BBC، فإن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة المتحدة من الخارج؛ لأنه عندما يكون الجنيه الإسترليني ضعيفًا مقابل الدولار أو اليورو، فإن تكلفة شراء أشياء مثل هذه تكلف الشركات في المملكة المتحدة أكثر مثل المواد الغذائية والمواد الخام.