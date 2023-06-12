الجوازات تُواصل استقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة

تُواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ عبر منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران.

وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.