ثورة في التعليم بفعل الذكاء الاصطناعي الجوازات تُواصل استقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة الهلال يُقدم 30 مليون دولار راتبًا لـ فيرمينو زواج الصينين يتراجع لأدنى مستوى منذ 40 عامًا انطلاق ورش العمل الموسيقية المشتركة بين الترفيه ومرواس كوري جنوبي يتسلق أعلى برج بالبلاد والشرطة تعتقله ماجد عبدالله لـ الأهلي: ننتظركم بمونديال الأندية 2023 أمطار خير وبركة على أجزاء من الرياض الهلال يسعى لضم إدين دجيكو القراصنة يستولون على بيانات سرية في بريطانيا
تُواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ عبر منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران.
وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.