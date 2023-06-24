توقعات حالة الطقس في عيد الأضحى الجوازات : وصول مليون و626 ألف حاج عبر المنافذ الدولية حاجة أرجنتينية تكشف عن معايشتها آية قرآنية عند وصولها إلى الحرم المكي تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة الأمر بالمعروف تفعّل التوعية عبر المنافذ الحدودية والمراكز الميدانية التوعوية السديس يوجه بإنشاء مبادرة واحة الإعلام في الرئاسة خلال موسم الحج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة لـ الملك سلمان وولي العهد يؤديان الحج الإطاحة بـ 6 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات مخدر بالعارضة
أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1,626,500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 / 12/ 1444هـ الموافق 23 / 6 / 2023م.
وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية (1,559,053) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240,137) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,617) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.
وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.