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الجوازات : وصول مليون و626 ألف حاج عبر المنافذ الدولية

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
الجوازات : وصول مليون و626 ألف حاج عبر المنافذ الدولية
المواطن - واس

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أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1,626,500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 / 12/ 1444هـ الموافق 23 / 6 / 2023م.

عدد الحجاج

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية (1,559,053) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240,137) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,617) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.

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مبادرة طريق مكة

تسهيل إجراءات الدخول

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

مبادرة طريق مكة

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