الحاجة كوثر فقدت بصرها قبل 20 عامًا وانتعشت بصيرتها في مكة

تحدثت الحاجة كوثر من مصر، عن تفاصيل إنقاذ حياتها، خلال تأديتها مناسك الحج هذا العام، على يد فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

تركيب دعامات

وعرضت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع “تويتر”، تقريرًا مصورًا عن الحاجة كوثر، والتي تعرضت إلى انسداد في الشرايين، ما استدعى تركيب دعامات لقلبها.

وقالت الحاجة كوثر إنها فقدت بصرها قبل نحو 20 عامًا، وتحج هذا العام لأول مرة في حياتها، كما قدمت الحاجة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الخدمات والجهود التي تبذلها المملكة خلال موسم الحج.