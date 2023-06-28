زلة لسان جديدة لبايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق! مميزات لافتة في حج 1444 الحاجة كوثر فقدت بصرها قبل 20 عامًا وانتعشت بصيرتها في مكة وزارة الشؤون الإسلامية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة توعية الحج الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج سبب قلق جماهير الاتحاد من إمكانية رحيل العبود والبيشي إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف
تحدثت الحاجة كوثر من مصر، عن تفاصيل إنقاذ حياتها، خلال تأديتها مناسك الحج هذا العام، على يد فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.
وعرضت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع “تويتر”، تقريرًا مصورًا عن الحاجة كوثر، والتي تعرضت إلى انسداد في الشرايين، ما استدعى تركيب دعامات لقلبها.
وقالت الحاجة كوثر إنها فقدت بصرها قبل نحو 20 عامًا، وتحج هذا العام لأول مرة في حياتها، كما قدمت الحاجة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الخدمات والجهود التي تبذلها المملكة خلال موسم الحج.
قبل عشرين سنة فقدت بصرها واليوم تنتعش بصيرتها بفضل الله في مكة…
كوثر بين الأماني والمشاعر تروي لنا قصتها.#حج_بصحة#بسلام_آمنين pic.twitter.com/CWkbkB5f9L
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 28, 2023