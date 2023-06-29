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في نسختها الثالثة

الحج والعمرة تُمكّن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء المناسك

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
الحج والعمرة تُمكّن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء المناسك
المواطن - فريق التحرير

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تُمكّن وزارة الحج والعمرة 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام، من أداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، ضمن النسخة الثالثة من مبادرتها الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، وذلك تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تمكين وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، أسوة بالأشخاص المعافين، بالإضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع، بُغية تأديتهم مناسكهم بيسر وسهولة.

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وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة خاصة للفئات من ذوي الظروف الصحية والاجتماعية ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، لتسهيل وتيسير أدائهم مناسك الحج والوقوف في كافة مراحل المشاعر المقدسة، بعد تهيئة البنية التحتية وفق ضوابط وإجراءات مقننة تلامس احتياجهم.

التنقل داخل المشاعر

وأضافت: “أما من جهة التنقل داخل المشاعر، فقد تم توفير سيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر”.

وأفادت الوزارة أنها تقوم بتوفير كافة الخدمات التي تلبي احتياجاتهم من (أدوية- مرافق لهم- مستلزمات- مترجمين إشارة- لغة برايل… إلخ)، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لحج ذوي الإعاقة والأيتام انطلقت في العام 1442 هـ، وشهدت مشاركة 200 حاج وحاجة، أما عام 1443هـ، فقد بلغ عدد المشاركين فيه 300 حاج وحاجة من كافة مناطق المملكة.

 

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