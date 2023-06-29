أكثر من 10 آلاف عربة لخدمة الحجيج بالحرم المكي 1721 إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج منذ بداية اليوم الحج والعمرة تُمكّن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء المناسك هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج الطواف حول الكعبة.. 10 آلاف فوج في مدة طواف 50 دقيقة ضخ 919 ألف م3 مياه في المشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام التشريق حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية رفع 68 ألف طن نفايات منذ بداية شهر ذي الحجة سواعد الأبناء .. عنوان لبر الوالدين في الحج
تُمكّن وزارة الحج والعمرة 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام، من أداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، ضمن النسخة الثالثة من مبادرتها الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، وذلك تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثلة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتهدف المبادرة إلى تمكين وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، أسوة بالأشخاص المعافين، بالإضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع، بُغية تأديتهم مناسكهم بيسر وسهولة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة خاصة للفئات من ذوي الظروف الصحية والاجتماعية ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، لتسهيل وتيسير أدائهم مناسك الحج والوقوف في كافة مراحل المشاعر المقدسة، بعد تهيئة البنية التحتية وفق ضوابط وإجراءات مقننة تلامس احتياجهم.
وأضافت: “أما من جهة التنقل داخل المشاعر، فقد تم توفير سيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر”.
وأفادت الوزارة أنها تقوم بتوفير كافة الخدمات التي تلبي احتياجاتهم من (أدوية- مرافق لهم- مستلزمات- مترجمين إشارة- لغة برايل… إلخ)، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لحج ذوي الإعاقة والأيتام انطلقت في العام 1442 هـ، وشهدت مشاركة 200 حاج وحاجة، أما عام 1443هـ، فقد بلغ عدد المشاركين فيه 300 حاج وحاجة من كافة مناطق المملكة.