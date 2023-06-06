الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ملتزمة بتعزيز شراكتها الأمنية مع السعودية، بما في ذلك المبيعات الدفاعية والتدريبات المشتركة ومكافحة انتشار الصواريخ والطيران المسير لدى جهات غير حكومية.

اهتمام مشترك بالأمن والاستقرار

وقالت الوزارة في بيان حول العلاقات بين واشنطن والرياض، قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسعودية، إن التعاون مع السعودية من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي يظل إحدى ركائز علاقتنا الثنائية.

وأضافت الوزارة أن الشراكة الأمنية بين البلدين قائمة على الاهتمام المشترك بأمن منطقة الخليج ومنع أي قوة أجنبية أو إقليمية من تهديد المنطقة.

زيارة بلينكن لـ السعودية

وسيصل بلينكن اليوم إلى السعودية، ليجتمع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي السعودي – الأمريكي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

وسيقضي بلينكن في السعودية يومين، حيث سيشارك في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما سيحضر بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لهزيمة داعش في الرياض لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لداعش.